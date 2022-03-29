Нуждов о приостановке членства СБР в IBU: «Это решение было делом времени. У нас и Минспорта идет работа по будущему, никто не сидит сложа руки»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал решение Международного союза биатлонистов ( ) приостановить членство СБР в организации.

«Конечно, это было ожидаемое решение. IBU ранее уже писал нам письмо, там просили наш взгляд на ситуацию. По его тексту все уже было понятно.

На наш взгляд, это была чистая формальность. Мы так это истолковывали, так что решение было делом времени. Мы жили именно в этой парадигме в последнее время.

Мы еще до первого письма IBU понимали, что велика вероятность приостановления членства, поэтому никто сложа руки не сидел и не сидит. У нас и у министерства спорта идет работа по будущему», – сказал Нуждов.