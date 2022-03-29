Дмитрий Васильев: «Нас исключили по выдуманной статье. Томас Бах виновен во всем, он похоронил олимпийский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU временно лишить Союз биатлонистов России (СБР) членства в организации.
«Решение очевидное, но не справедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства.
Томас Бах виновен во всем, его действия и позиция МОК о призыве к отстранению привела к этому. В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию.
Надо идти в CAS. Вряд ли мы победим в суде, скорее будет формальное решение, что IBU прав. Но судиться нужно обязательно», – рассказал Васильев.
Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших