Дмитрий Васильев: «Нас исключили по выдуманной статье. Томас Бах виновен во всем, он похоронил олимпийский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение IBU временно лишить Союз биатлонистов России ( ) членства в организации.

«Решение очевидное, но не справедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства.

Томас Бах виновен во всем, его действия и позиция МОК о призыве к отстранению привела к этому. В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию.

Надо идти в . Вряд ли мы победим в суде, скорее будет формальное решение, что прав. Но судиться нужно обязательно», – рассказал Васильев.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших