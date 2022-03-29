Дмитрий Васильев: «Нас исключили по выдуманной статье. Томас Бах виновен во всем, он похоронил олимпийский спорт»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение IBU временно лишить Союз биатлонистов России (СБР) членства в организации.

«Решение очевидное, но не справедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства.

Томас Бах виновен во всем, его действия и позиция МОК о призыве к отстранению привела к этому. В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию.

Надо идти в CAS. Вряд ли мы победим в суде, скорее будет формальное решение, что IBU прав. Но судиться нужно обязательно», – рассказал Васильев.

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