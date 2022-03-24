Куклина о проблемах со стрельбой: «Волков подрегулировал спусковой механизм моей винтовки. Я снова начала чувствовать свои выстрелы»

Российская биатлонистка рассказала, как обратилась за помощью к Алексею Волкову из-за проблем со стрельбой.

– Что изменилось в вашей подготовке после отъезда в конце декабря с этапов Кубка мира?

– Наверное, все изменилось. Полностью поменяли стрелковый подход и функционально-техническую работу. Но вопросом номер один было мое психологическое восстановление.

Я была просто катастрофично расстроена своим выступлением на этапах Кубка мира и тем, что не удалось отобраться в команду на Олимпиаду. Задача на сезон была именно такой, и эта нереализация своих возможностей меня очень серьезно расстраивала.

Итоги подготовительного периода убеждали и меня, и тренеров, что я была хорошо подготовлена. Но того, что произошло с моей стрельбой на ноябрьско-декабрьских этапах Кубка мира, не понимал никто.

Когда я вернулась в Россию и приехала на «Ижевскую винтовку», обратилась к Алексею Анатольевичу Волкову с просьбой помочь, чтобы он посмотрел на компьютере мою стрельбу, помог проанализировать ее и найти ошибку: в чем проблема и как ее устранить.

Я всегда серьезно отношусь к стрельбе: знаю свои недочеты и ошибки, чувствую каждый выстрел. Стараюсь по мере возможности анализировать стрельбу. Если что-то не понимаю, то всегда могу обсудить это с тренером и вместе с ним прийти к правильному выводу.

На этапах Кубка мира, когда мне показывали планшет с моей стрельбой, я глазам своим не могла поверить, что это была моя работа, особенно на лежке. Я искала ошибки в подгонке оружия, крутила ремни, затыльник и даже, ну мало ли, затронула изготовку, которая наработана годами – ничего не помогало.

Алексей Анатольевич сразу откликнулся, и перед индивидуальной гонкой мы с ним поработали. Он решил посмотреть мой спусковой механизм и сказал, что ему не нравятся данные, которые он видит на экране компьютера. Оказалось, что вот тут-то и затаилась проблема.

Я не снимаю с себя вины, возможно, с моим опытом можно было работать и с таким спусковым крючком. Это настолько тонкая работа, когда надо чувствовать каждый грамм, и здесь сыграло все в совокупности. Психологическое состояние от провала к провалу только утяжелялось. Тяжело собраться и бороться, когда все не получается.

Волков тут же разобрался, в чем была проблема, подрегулировал спусковой механизм моей винтовки. В итоге на первой же гонке в Ижевске я заметила, что мне стало проще стрелять, я снова начала чувствовать свои выстрелы, и уже на двух спринтерских гонках в скорострельность вернулась. Я была рада тому, что мы нашли ошибку, знала, с чем работать и от чего отталкиваться. И, слава богу, стрельба нормализовалась.

Конечно, мы пришли к пониманию, что спусковой механизм нужно полностью поменять, однако этим заниматься мы будем уже после соревновательного сезона. Главное, что я смогла вернуться на международные старты, хоть и рангом ниже, и показывать неплохие результаты, заезжая в призы.

– На этапах Кубка мира эту проблему не получилось заметить?

– Наша ошибка была в том, что мы пытались искать проблему на компьютере, в помещении, а спусковой механизм начинал плохо работать при низкой температуре на улице, особенно в сильный холод. И чем холоднее была погода, тем тяжелее работал мой спусковой крючок. Я тяну его, а выстрела не происходит, в итоге допускаю срыв и получаю штрафы, – сказала Куклина.