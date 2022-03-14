Лариса Куклина: «Я была готова к Олимпиаде. Но если всегда смотреть назад и жалеть, то жизнь будет одним сплошным горем»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в гонке преследования на Кубке России в Уфе, а также поделилась впечатлениями от сезона.

В общем зачете гонки с учетом выступления белорусских биатлонисток Куклина финишировала пятой, среди россиянок она заняла третье место.

«Думаю, что призовое место – какой-то позитив. Рада, что справилась с огневыми рубежами, хотя на первом были неполадки на лежке, но последующие три рубежа сработала чисто. Учитывая то, что стартов не было полтора месяца, соревновательной практики не хватало, но, впереди главный старт — чемпионат России в Тюмени. Надеюсь, все будет хорошо.

Не скажу, что у меня в этом сезоне какая-то хорошая форма. Но приходится довольствоваться тем, что есть.

Есть и психологический момент — неудовлетворенность сезоном. Было много поставлено на кон, проделана большая работа, но все не задалось с декабря. Я была готова к Олимпийским играм, муж очень много сделал для меня в подготовке, но если всегда смотреть назад и жалеть, то жизнь будет одним сплошным горем.

Так что смотрим вперед и улыбаемся. Это спорт, это наша жизнь. Сегодня не получилось, получится в следующий раз. Мы вернемся на первые места, и у нас все будет хорошо», — сказала Куклина.