Казакевич об изучении английского: «В этом сезоне у меня было достижение – на Олимпиаде три раза разговаривала с Экхофф»

Российская биатлонистка рассказала об изучении английского языка и общении с иностранными спортсменками.

– На сайте СБР указано, что одно из ваших хобби – изучение языков. Хорошо знаете английский?

– Я учу английский язык, но во время Олимпийских игр приостановила уроки. Однако на этапах Кубка мира я еще занималась. Сейчас хочу возобновить занятия. Когда приехала готовиться к Тюмени в Сочи, подумала – наконец-то я займусь учебой и английским.

– А сейчас можете без переводчика дать интервью на английском или пообщаться со спортсменами из других стран?

– Интервью дать смогу, но если будет шумно, мне пока будет сложно сориентироваться. Разговаривать могу, но на самые простые темы. В этом сезоне у меня было достижение – в Китае я три раза разговаривала с . Это был большой шаг вперед для меня, ха-ха. Приятно переступить через этот барьер, когда ты знаешь язык, но боишься или стесняешься что-то сказать.

В прошлом году первой из спортсменов, с кем я заговорила на английском языке, была как раз Тириль. На Олимпиаде в Китае я рассказала ей эту историю, и она сказала: «Да, я помню тебя», и после этого мы всегда здоровались, она что-то спрашивала. Это очень круто. У меня сразу поднимается настроение.

– С кем-то еще из иностранцев общаетесь, переписываетесь?

– Когда объявили, что некоторые соцсети блокируется, мы начали выкладывать ссылки на телеграм-каналы, чтобы оставить какую-то связь. И мне написала в телеграме . Меня это очень сильно удивило, потому что до этого мы могли максимум сказать друг другу «привет». Она спрашивала, правда ли у нас отключают инстаграм, спросила, как у меня дела.

Общалась с , она – член комитета спортсменов и разговаривает по-русски. На Кубке мира со всеми здороваюсь, все очень приветливые, – сказала Казакевич.