Олимпиада-2022. Масс-старт. Экхофф была быстрейшей на лыжне, Резцова показала 5-й ход, уступив 55 секунд

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшую скорость в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова проиграла 55 секунд.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 33.53,5
2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21,3
3. Анна Сола (Беларусь) – 28,4
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 42,4
5. Кристина Резцова (Россия) – 55,1
6. Маркета Давидова (Чехия) – 58,3
7. Жюлия Симон (Франция) – 1.02,6
8. Лена Хекки (Швейцария) – 1.07,9
9. Линн Перссон (Швеция) – 1.17,2
10. Юлия Джима (Украина) – 1.29,2...
18. Ирина Казакевич (Россия) – 1.50,9
19. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.01,2
Скорострельность
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.00,1 (4)
2. Жюлия Симон (Франция) – 2.03,4 (6)
3. Анна Сола (Беларусь) – 2.10,5 (8)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 2.10,9 (4)
5. Кристина Резцова (Россия) – 2.14,5 (6)
6. Доротея Вирер (Италия) – 2.15,7 (8)...
21. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.38,2 (6)
22. Ирина Казакевич (Россия) – 2.42,6 (7)...
25. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.56,1 (4)...
30. Тириль Экхофф (Норвегия) – 3.09,2 (4)