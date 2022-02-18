Олимпиада-2022. Масс-старт. Экхофф была быстрейшей на лыжне, Резцова показала 5-й ход, уступив 55 секунд

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф показала лучшую скорость в масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянка Кристина Резцова проиграла 55 секунд.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 33.53,5

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 21,3

3. Анна Сола (Беларусь) – 28,4

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 42,4

5. Кристина Резцова (Россия) – 55,1

6. Маркета Давидова (Чехия) – 58,3

7. Жюлия Симон (Франция) – 1.02,6

8. Лена Хекки (Швейцария) – 1.07,9

9. Линн Перссон (Швеция) – 1.17,2

10. Юлия Джима (Украина) – 1.29,2...

18. Ирина Казакевич (Россия) – 1.50,9

19. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.01,2

Скорострельность

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.00,1 (4)

2. Жюлия Симон (Франция) – 2.03,4 (6)

3. Анна Сола (Беларусь) – 2.10,5 (8)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 2.10,9 (4)

5. Кристина Резцова (Россия) – 2.14,5 (6)

6. Доротея Вирер (Италия) – 2.15,7 (8)...

21. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.38,2 (6)

22. Ирина Казакевич (Россия) – 2.42,6 (7)...

25. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.56,1 (4)...

30. Тириль Экхофф (Норвегия) – 3.09,2 (4)