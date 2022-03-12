Александр Логинов: «Сегодня был контрольный старт, проверка сил. Готовился к дальнейшим гонкам, так что доволен состоянием»

Российский биатлонист доволен выступлением в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал третьим.

«Было не тяжело, просто готовился в большей степени к дальнейшим стартам. Сегодня был контрольный старт, проверка своих сил. Все движется в правильном направлении.

Планировал пройти с той скоростью, чтобы не было западения. Чтобы можно было на финишном круге отработать подъем. Рад что не провис. Скольжение было не самое лучшее, но состоянием на данный момент я доволен.

Сегодня большая разница в инвентаре была, моего инвентаря не было, так что я не переживаю по этому поводу. Где мои лыжи? Не знаю. Надеюсь, что побегаю на них еще.

Было настолько приятно сегодня слышать всплеск голосов на каждый выстрел – рад, что это возвращается», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».