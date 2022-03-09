Иван Черезов: «Решение о пропуске Нигматуллиной Кубка России было принято тренерским штабом. Она готовится к чемпионату России»

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики Иван Черезов сообщил, что двукратный призер Игр-2022 Ульяна Нигматуллина выступит на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
«Ульяна, конечно, примет участие в чемпионате России. Решение о пропуске этапа Кубка России было принято тренерским штабом, с которым она работает.
Не думаю, что ехать на Кубок России или нет — это принципиальный момент. Видимо, было переутомление в течение сезона. Наверняка нужно было немного разгрузиться, она готовится к чемпионату России», — сказал Черезов.
Чемпионат России пройдет с 30 марта по 3 апреля.