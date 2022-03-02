Сборная Беларуси по биатлону выступит на соревнованиях в России

Белорусские биатлонисты примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые состоятся в Уфе и Тюмени в марте и апреле 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБР в телеграм-канале.

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским.

Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран.

Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени», – цитирует пресс-служба главу СБР Виктора Майгурова.