Сборная Беларуси по биатлону выступит на соревнованиях в России

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Белорусские биатлонисты примут участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России, которые состоятся в Уфе и Тюмени в марте и апреле 2022 года. 

Об этом сообщает пресс-служба СБР в телеграм-канале. 

«Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским.

Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран.

Участие белорусских биатлонистов безусловно повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени», – цитирует пресс-служба главу СБР Виктора Майгурова. 

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