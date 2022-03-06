Стина Нильссон о первом подиуме в биатлоне: «Это кажется нереальным. У меня было хорошее самочувствие, но я не ожидала, что окажусь на пьедестале»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала свой первый личный подиум на Кубке мира по биатлону.

Сегодня она стала третьей в спринте на этапе в Контиолахти.

«Это кажется нереальным. В последние дни у меня было действительно хорошее самочувствие, но я не ожидала, что сегодня окажусь на пьедестале, так что я просто ошеломлена. Я очень удивлена, потому что, если оглянуться на год назад, на этап Кубка IBU в Арбере, я проделала большой путь. Я действительно горжусь этим.

Я сказала тренерам, что мне не нужна информация на первом или втором круге, потому что я слышала, что некоторые девушки стартовали очень быстро. Мой план состоял в том, чтобы сэкономить немного энергии на первом и втором кругах и оставить немного для третьего. Именно на третьем круге мне пришлось догонять, и это действительно вдохновило меня», – сказала Нильссон.

«Хочу посмотреть, куда приведет маленькое путешествие в биатлоне». Стина Нильссон не зря ушла из лыж – она уже на подиуме Кубка мира

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