Кубок мира. Спринт. Нильссон была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг – 2-я, Херманн – 3-я, Ханна Оберг показала лучшую скорострельность

Шведская биатлонистка Стина Нильссон показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Стина Нильссон (Швеция) – 17.42,6

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,7

3. Дениз Херманн (Германия) – 6,9

4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 11,6

5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 14,0

6. Ханна Оберг (Швеция) – 18,3

7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 18,5

8. Ида Лиен (Норвегия) – 20,0

9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20,2

10. Мари Эдер (Финляндия) – 21,3

Скорострельность

1. Ханна Оберг (Швеция) – 49,2 (1)

2. Доротея Вирер (Италия) – 49,8 (2)

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50,6 (0)

4. Байба Бендика (Латвия) – 52,5 (3)

5. Дуня Здоуц (Австрия) – 53,4 (0)

6. Клара Виндишар (Словения) – 53,6 (3)...

8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 55,1 (1)...

21. Дениз Херманн (Германия) – 56,7 (1)...

72. Стина Нильссон (Швеция) – 1.12,4 (1)