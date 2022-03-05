Кубок мира. Спринт. Нильссон была быстрейшей на лыжне, Эльвира Оберг – 2-я, Херманн – 3-я, Ханна Оберг показала лучшую скорострельность

Шведская биатлонистка Стина Нильссон показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Стина Нильссон (Швеция) – 17.42,6
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,7
3. Дениз Херманн (Германия) – 6,9
4. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 11,6
5. Тириль Экхофф (Норвегия) – 14,0
6. Ханна Оберг (Швеция) – 18,3
7. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 18,5
8. Ида Лиен (Норвегия) – 20,0
9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20,2
10. Мари Эдер (Финляндия) – 21,3
Скорострельность
1. Ханна Оберг (Швеция) – 49,2 (1)
2. Доротея Вирер (Италия) – 49,8 (2)
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50,6 (0)
4. Байба Бендика (Латвия) – 52,5 (3)
5. Дуня Здоуц (Австрия) – 53,4 (0)
6. Клара Виндишар (Словения) – 53,6 (3)...
8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 55,1 (1)...
21. Дениз Херманн (Германия) – 56,7 (1)...
72. Стина Нильссон (Швеция) – 1.12,4 (1)