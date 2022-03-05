Эмильен Жаклен: «Две недели Олимпийских игр не были для меня столь веселыми. В марте постараюсь заново открыть для себя наслаждение спортом»

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал об эмоциях после выступления на Олимпиаде в Пекине, а также о конкуренции в общем зачете Кубка мира, где он сейчас занимает второе место.

«Две недели Олимпийских игр не были для меня столь веселыми, несмотря на отдельные успехи в эстафетах (серебряные медали в мужской и смешанной – Sports.ru).

Если честно, даже без учета этого, я не слишком хорошо провел время, и после возвращения во Францию мне нужно было отстраниться от биатлона. Просто хотелось получить удовольствие от вещей, которые для меня важны.

С юности я занимался велоспортом, и это всегда помогало отвлечься от всяких мыслей. Вдобавок к этому было здорово ощутить немного тепла после нескольких недель при температуре минус 20.

Я хотел бы остаться на подиуме в общем зачете (Кубка мира). Борьба за первое место практически невозможна. Но занять второе или третье было бы здорово – это стало бы лучшим результатом в моей карьере.

Это говорит об определенном уровне, несмотря на плохую форму и большие трудности, которые у меня были время от времени», – сказал биатлонист.

«В январе я довольно быстро потерял много очков, так что и сейчас всякое может случиться, но я не хочу желать неудач Кентену (Фийону-Майе). Не собираюсь обсуждать это, а наоборот, постараюсь пробежать гонки на 100%, демонстрируя свой лучший биатлон.

Я могу понять причины того, что происходило со мной в январе. Так вышло, что я хотел быть выше обстоятельств, но не смог. Казалось, что я провалился на Олимпиаде, но в то же время я остаюсь человеком – со своими эмоциями, взлетами и падениями.

Я был разочарован из-за того, что не смог переломить тенденцию. В марте постараюсь вернуть все в правильное русло и заново открыть для себя наслаждение этим спортом, который я люблю больше всего», – добавил Жаклен.