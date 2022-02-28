Халили об атмосфере в сборной России: «Самый сплоченный коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами»

Российский биатлонист рассказал об атмосфере в сборной России.

– Правда, что в сборной России нет особого командного духа?

– За все годы, которые я в команде, от юниорской до мужской, наверное, это самый сплоченный коллектив, который я когда-либо видел. И неважно, что мы готовились разными группами. С ребятами, которые в этом году были на Кубке мира, у нас абсолютно замечательные отношения. Мы можем в любой вечер собраться и во что-то поиграть.

Когда мы были на этапе в Рупольдинге, приходил к нам вечером есть пасту, когда мы сами готовили, и чай пить. У нас абсолютно все хорошо внутри коллектива среди спортсменов.

– Кто штатный повар в сборной?

– Мы по очереди. Один вечер я, один – Серохвостов, другой – Бабиков.

– Можно назвать кого-то лидером команды? И кто больше всех «зажигает»?

– «Зажигает» Серохвостов, ха-ха. А если брать лидера команды, то для меня это . Я считаю, что он может взять на себя такую роль, и в определенные моменты все ребята могут к нему прислушаться.

– На Олимпиаде удавалось вместе собраться, поговорить?

– Да, мы прекрасно общались, биатлонной командой жили все на одном этаже. В одном корпусе жили и лыжники, поэтому и с ними удавалось общаться, и в столовой пересекались. Не знаю, что было в Корее четыре года назад, но у нас был сплоченный коллектив в этом году, – сказал Халили.