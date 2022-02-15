Дмитрий Ярошенко: «Промахи Латыпова на последнем рубеже – психология. Это абсолютная трагедия, Эдик всю жизнь будет об этом помнить»

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил итоги мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, где сборная России взяла бронзу.

«Шанс был, только тот, кто не смотрел трансляцию, мог подумать, что наши не выиграют, я был на 100% уверен, что даже с кругом Латыпов, конечно, уходил бы лидером. Бежали здорово, сервис-группа отработала просто фантастически, но так бывает, таков биатлон. Конечно, промахи Латыпова на последнем рубеже – психология.

До этого он ни одной эстафетной гонки не завалил, к сожалению, это случилось именно на Олимпийских играх. Да, это абсолютная трагедия для Эдика, он всю жизнь будет об этом помнить. Он, конечно, отойдет, но в минуты отдыха и тренировок будет об этом помнить всю жизнь, если не станет олимпийским чемпионом.

Можно было, конечно, выигрывать, но надо радоваться бронзовой награде, это отличный результат. И Латыпов, и Логинов в хорошей форме, думаю, они смогут бороться за медали в масс-старте», – цитирует Ярошенко ТАСС.

«Я просто пожелал бы радоваться этим медалям, потому что у кого-то, в том числе у Швеции, вообще ни одной медали нет. Хотя кто бы мог подумать еще в начале сезона, что эти ребята, которые накидывают по минуте ходом, не завоюют пока ни одной медали на Олимпиаде. Надо благодарить Господа за то, что он дает такую возможность.

Вместо того же Халили мог побежать Серохвостов, и у Халили не было бы вообще медали. Эдуарду желаю просто пережить этот момент и идти дальше. Думаю, хейтеры будут, но надо радоваться бронзе. Конкуренция была сильная.

Эдик, конечно же, будет винить себя. И это будет преследовать его всю жизнь. Дай бог, чтобы они еще стали олимпийскими чемпионами. Но у некоторых из этих ребят, объективно, уже не будет такого шанса, как сегодня», – сказал Ярошенко «СЭ».

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