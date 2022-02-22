Латыпов об эстафете на Олимпиаде: «Это еще нужно пережить. Мысли до сих пор есть, и надо все устаканить»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал об эмоциях после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Латыпов бежал на четвертом этапе гонки и при подходе к заключительной стрельбе лидировал с почти минутным отрывом. Однако он зашел на два штрафных круга, и сборная России в итоге финишировала третьей.

«Поддержка была от всех, она сделала большое дело – чтобы я смог отойти и хоть как-то подготовиться к масс-старту.

Хотя я был опустошен полностью – и физически, и эмоционально, то есть уже бежал масс-старт, можно сказать, на морально-волевых.

В любом случае, я думаю, это еще нужно пережить. Мысли до сих пор есть, и надо все устаканить, так скажем», – рассказал Латыпов в подкасте «Голос биатлона».

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?