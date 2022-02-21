Кристина Резцова пошутила в ответ на вопрос, как можно приехать вторым, если у тебя винтовка: «А Эдик Латыпов может даже третьим приехать»

Российские биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков и Кристина Резцова ответили на вопросы об Олимпийских играх.

– Что самое вкусное ели в олимпийской столовой?

Резцова: Чипсы.

Цветков: Мороженое.

Логинов: Авокадо? Мороженое с авокадо. Которое я так и не попробовал. Но попробую.

– У кого из вас троих больше фото с Олимпийских игр?

Резцова: У Макса, конечно.

Цветков: У меня точно нет. У меня в телефоне ни одной фотографии, ноль.

– А как же на память?

Цветков: Значит, сейчас будут

– Кто в команде самый веселый?

Резцова: Данька (Серохвостов).

Логинов: А мне кажется, Эдуард (Латыпов). Он молчит часто, но вообще веселый. По его мнению, правда.

– Как можно приехать вторым, если у тебя винтовка?

Логинов: Вы видели нашу стрельбу? Можно, да.

Резцова: А Эдик может даже третьим приехать. Прости, Эдуард! Я не смогла удержаться.