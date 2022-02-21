Кристина Резцова пошутила в ответ на вопрос, как можно приехать вторым, если у тебя винтовка: «А Эдик Латыпов может даже третьим приехать»

Российские биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков и Кристина Резцова ответили на вопросы об Олимпийских играх.
– Что самое вкусное ели в олимпийской столовой?
Резцова: Чипсы.
Цветков: Мороженое.
Логинов: Авокадо? Мороженое с авокадо. Которое я так и не попробовал. Но попробую.
– У кого из вас троих больше фото с Олимпийских игр?
Резцова: У Макса, конечно.
Цветков: У меня точно нет. У меня в телефоне ни одной фотографии, ноль.
– А как же на память?
Цветков: Значит, сейчас будут
– Кто в команде самый веселый?
Резцова: Данька (Серохвостов).
Логинов: А мне кажется, Эдуард (Латыпов). Он молчит часто, но вообще веселый. По его мнению, правда.
– Как можно приехать вторым, если у тебя винтовка?
Логинов: Вы видели нашу стрельбу? Можно, да.
Резцова: А Эдик может даже третьим приехать. Прости, Эдуард! Я не смогла удержаться.
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