Кристина Резцова пошутила в ответ на вопрос, как можно приехать вторым, если у тебя винтовка: «А Эдик Латыпов может даже третьим приехать»

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Российские биатлонисты Александр Логинов, Максим Цветков и Кристина Резцова ответили на вопросы об Олимпийских играх. 

– Что самое вкусное ели в олимпийской столовой?

Резцова: Чипсы. 

Цветков: Мороженое. 

Логинов: Авокадо? Мороженое с авокадо. Которое я так и не попробовал. Но попробую. 

– У кого из вас троих больше фото с Олимпийских игр?

Резцова: У Макса, конечно. 

Цветков: У меня точно нет. У меня в телефоне ни одной фотографии, ноль. 

– А как же на память?

Цветков: Значит, сейчас будут

– Кто в команде самый веселый?

Резцова: Данька (Серохвостов). 

Логинов: А мне кажется, Эдуард (Латыпов). Он молчит часто, но вообще веселый. По его мнению, правда. 

– Как можно приехать вторым, если у тебя винтовка?

Логинов: Вы видели нашу стрельбу? Можно, да. 

Резцова: А Эдик может даже третьим приехать. Прости, Эдуард! Я не смогла удержаться. 

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