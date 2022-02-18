Казакевич о смерти отца во время Олимпиады: «Никому не пожелаю пережить такое. Рада, что меня окружают люди, готовые оказать поддержку, я им очень благодарна»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об эмоциях во время выступления в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Ранее стало известно, что 16 февраля (в день гонки) проходили похороны отца Казакевич.

«Удалось подавить эмоции, мне повезло, что рядом со мной находились дорогие мне люди – в частности, мой тренер. Он сильно меня поддерживал, делал так, чтобы я как можно больше времени находилась рядом с кем-то, это мне помогало.

Когда я оставалась со своими мыслями наедине, было очень тяжело, поэтому во время тренировок мы старались разговаривать на отвлеченные темы. Тренер сразу спросил, смогу ли я бежать эстафету, на что я ответила, что сделаю все возможное. Я очень сильно настраивалась на эту гонку, рада, что сумела справиться со своим этапом.

Узнала об этом (о смерти отца) сразу после гонки преследования. Поначалу было даже не так тяжело, потому что я не сразу все осознала. Самое тяжелое было после – ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония.

Никому не пожелаю пережить такое. Рада, что меня окружают люди, готовые оказать такую поддержку, я им очень благодарна.

Об этом знали Светлана Миронова и мой тренер, хочу поблагодарить их за поддержку. Кристина Резцова после финиша тоже поддержала меня, в тот момент я не могла ей не сказать об этом, потому что она видела, в каком состоянии я нахожусь», – сказала Казакевич.