Ирина Казакевич бежала в эстафете на Олимпиаде-2022 в день похорон отца

Российская биатлонистка выступала в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине в день похорон отца.

Об этом сообщила мать спортсменки Ольга Казакевич.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сказала Ольга Казакевич.

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты

Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)