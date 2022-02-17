Ирина Казакевич бежала в эстафете на Олимпиаде-2022 в день похорон отца

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступала в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине в день похорон отца.

Об этом сообщила мать спортсменки Ольга Казакевич.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», – сказала Ольга Казакевич.

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