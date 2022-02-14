Олимпиада-2022, 15 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 9 комплектов медалей

15 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

15 февраля

Расписание финалов

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

5:15 Матч! Арена

Биг-эйр, мужчины

8:45 Матч! Арена

Фристайл

Слоупстайл, женщины

5:24 Матч! Страна

Российская участница: Анастасия Таталина.

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

6:00 Матч! Арена

Российская участница: Юлия Плешкова.

Биатлон

Эстафета, мужчины

9:30 Россия 1

Сборная России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

Конькобежный спорт

Командное преследование, женщины

9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)

11:22 Матч ТВ, Матч! Арена (забег за бронзу и финал)

Сборная России выступит в полуфинале.

Командное преследование, мужчины

9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)

11:41 Матч ТВ, Матч! Арена (забег за бронзу и финал)

Сборная России выступит в полуфинале.

Двоеборье

Большой трамплин/10 км, мужчины

11:00 Матч! Страна (прыжки с трамплина)

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (лыжная гонка)

Российские участники: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.

Бобслей

Двойки, мужчины

15:15 Матч! Арена (третья попытка)

16:50 Матч! Арена (четвертая попытка)

Российские участники: Максим Андрианов – Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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