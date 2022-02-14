Олимпиада-2022, 15 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 9 комплектов медалей

15 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
15 февраля
Расписание финалов
Сноуборд
Биг-эйр, женщины
5:15 Матч! Арена
Биг-эйр, мужчины
8:45 Матч! Арена
Фристайл
Слоупстайл, женщины
5:24 Матч! Страна
Российская участница: Анастасия Таталина.
Горные лыжи
Скоростной спуск, женщины
6:00 Матч! Арена
Российская участница: Юлия Плешкова.
Биатлон
Эстафета, мужчины
9:30 Россия 1
Сборная России: Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.
Конькобежный спорт
Командное преследование, женщины
9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)
11:22 Матч ТВ, Матч! Арена (забег за бронзу и финал)
Сборная России выступит в полуфинале.
Командное преследование, мужчины
9:30 Матч ТВ, Матч! Арена (полуфинал)
11:41 Матч ТВ, Матч! Арена (забег за бронзу и финал)
Сборная России выступит в полуфинале.
Двоеборье
Большой трамплин/10 км, мужчины
11:00 Матч! Страна (прыжки с трамплина)
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена (лыжная гонка)
Российские участники: Вячеслав Барков, Артем Галунин, Самир Мастиев.
Бобслей
Двойки, мужчины
15:15 Матч! Арена (третья попытка)
16:50 Матч! Арена (четвертая попытка)
Российские участники: Максим Андрианов – Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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