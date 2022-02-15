Александр Тихонов: «Четвертый этап можно было доверять Цветкову. Латыпов в гонке преследования нахлебался так, что на стойке стоять не мог»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга.

Россияне стали в эстафете третьими.

«Четвертый этап можно было доверять Цветкову. Тем более Латыпов в гонке преследования нахлебался так, что на стойке он просто стоять не мог.

Это чисто тренерская ошибка, Цветков опытный, надежный, у Эдика было бы меньше ответственности за финиш», – сказал Тихонов.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде