Александр Тихонов: «Четвертый этап можно было доверять Цветкову. Латыпов в гонке преследования нахлебался так, что на стойке стоять не мог»

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга. 

Россияне стали в эстафете третьими. 

«Четвертый этап можно было доверять Цветкову. Тем более Латыпов в гонке преследования нахлебался так, что на стойке он просто стоять не мог.

Это чисто тренерская ошибка, Цветков опытный, надежный, у Эдика было бы меньше ответственности за финиш», – сказал Тихонов.

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