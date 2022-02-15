Дмитрий Васильев: «Не надо Латыпова утешать! Он просто все испортил, этот Латыпов! Он просто вообще все испортил!»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Латыпов лидировал с преимуществом в более 50 секунд, но промахнулся пять раз. В итоге команда взяла бронзу.

«Да никак его не надо утешать, его не надо утешать вообще! Он просто все испортил, этот Латыпов! Он просто вообще все испортил!

Ему 50 секунд привезли коллеги. Как можно на Олимпийских играх так безобразно стрелять? Этому я просто поражаюсь», – сказал Васильев.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде