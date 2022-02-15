Дмитрий Васильев: «Не надо Латыпова утешать! Он просто все испортил, этот Латыпов! Он просто вообще все испортил!»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Латыпов лидировал с преимуществом в более 50 секунд, но промахнулся пять раз. В итоге команда взяла бронзу.

«Да никак его не надо утешать, его не надо утешать вообще! Он просто все испортил, этот Латыпов! Он просто вообще все испортил!

Ему 50 секунд привезли коллеги. Как можно на Олимпийских играх так безобразно стрелять? Этому я просто поражаюсь», – сказал Васильев.

«Че тут говорить? Затрясло ребенка». Фейспалм нашего тренера по стрельбе – он в шоке от катастрофы Латыпова на Олимпиаде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные