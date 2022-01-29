Представитель оргкомитета Пекина-2022: «Мы бы никогда не пошли на манипуляции с тестами на коронавирус»

Глава медицинской экспертной панели Олимпийских игр Брайан Макклоски сообщил, что его устраивает процесс тестирования участников Олимпиады-2022 на коронавирус.

Ранее сообщалось, что высокая чувствительность тестов на коронавирус в стала причиной ошибочных результатов – тесты часто бывают ложноположительными.

«Панель экспертов довольна стандартами системы тестирования, которые применяются в Китае», – рассказал Макклоски.

Заместитель директора оргкомитета Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Хуан Чунь отметил, что намеренно манипулировать тестами на коронавирус невозможно.

«Мы никогда на такое бы не пошли. ПЦР-тест, который мы применяем, отвечает стандартам ВОЗ, международным стандартам, он признан медицинскими экспертами как из-за границы, так и внутри Китая.

И мы выбрали квалифицированные лаборатории, которые признаны медицинскими властями Китая и которые придерживаются конкретных и строгих процедур. У них хорошая система контроля качества и безопасности.

Реактивы, которые мы используем, также признаны на международном уровне и китайскими экспертами. Также важно, что все медицинские работники, участвовавшие в процедуре, имеют хороший опыт работы за спиной и были допущены к процессу только после специальных занятий.

Также медицинские власти Китая часто посещают эти лаборатории, чтобы проверить качество работы, и если выявляются несоответствия, то они заставляют немедленно внести улучшения в работу.

Если спортсмены получают позитивный тест в первый раз, они должны пройти подтверждающее тестирование. И я хочу, чтобы все атлеты и заинтересованные лица не ставили под вопрос надежность наших тестов», – рассказал Хуан Чунь.