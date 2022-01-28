МОК опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады в Пекине в чрезвычайных ситуациях

Международный олимпийский комитет ( ) опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады-2022 в в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Правила направлены на смягчение последствий для турнира при подтверждении заражения у какого-либо спортсмена.

Спортсмен или команда в случае неучастия в турнире в протоколах не будут обозначаться как дисквалифицированные. Вместо этого будет использоваться аббревиатура DNS («Не стартовал») или другое эквивалентное обозначение.

Минимальный результат спортсмена или команды будет защищен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить выступление.

Там, где это возможно, место спортсмена или команды, не способных участвовать в соревнованиях, будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Это позволит не останавливать проведение соревнований и сохранить борьбу за медали.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?