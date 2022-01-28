МОК опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады в Пекине в чрезвычайных ситуациях

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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила проведения соревнования Олимпиады-2022 в Пекине в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Правила направлены на смягчение последствий для турнира при подтверждении заражения COVID-19 у какого-либо спортсмена.

Спортсмен или команда в случае неучастия в турнире в протоколах не будут обозначаться как дисквалифицированные. Вместо этого будет использоваться аббревиатура DNS («Не стартовал») или другое эквивалентное обозначение. 

Минимальный результат спортсмена или команды будет защищен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить выступление. 

Там, где это возможно, место спортсмена или команды, не способных участвовать в соревнованиях, будет занято следующим наиболее подходящим спортсменом или командой. Это позволит не останавливать проведение соревнований и сохранить борьбу за медали.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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