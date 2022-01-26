Шипулин и Юрлова будут освещать на Первом канале биатлон на Олимпиаде-2022, Тарасова – фигурное катание

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Первый канал привлек к работе на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине известных спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе Первого канала, который есть в распоряжении Sports.ru. 

На Олимпиаде в Пекине будут работать двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Алина Загитова и Маргарита Мамун, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Илья Авербух и Алексей Тихонов. 

Также освещать соревнования будут комментаторы Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

В России к освещению Олимпиады привлечены заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также чемпионы мира по биатлону Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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