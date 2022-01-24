Владимир Соловьев о рекомендации украинским олимпийцам не стоять рядом с россиянами: «Абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил»

Российский журналист Владимир Соловьев поделился мнением о рекомендации украинским олимпийцам не стоять рядом с россиянами на Играх-2022 в Пекине.

Ранее также сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовано не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что спорт вне политики. Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи.

Лучше бы украинцы включили голову, когда дают такие советы. Посмотрите, как достойно себя ведут и Усик, и Ломаченко. У них столько болельщиков по всему миру, не только на Украине.

Эти советы – абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник.

Чтобы понять суть последних заявлений украинских политиков, необходимо погрузиться в такое же погранично-психиатрическое состояние, как у них. Это точно не является нашей задачей. Это чистейшая паранойя.

Пусть потребуют от Олимпийского комитета, чтобы медали им вручали отдельно от российских спортсменов и отдельно фотографировали. А то, не дай бог, окажутся рядом на одном пьедестале! Какой ужас!» – сказал Соловьев.

Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и флагом ОКР на Играх в Пекине