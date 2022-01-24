Дмитрий Губерниев: «Министр спорта Украины – идиот! Главная провокация – присутствие этого мудака на посту министра»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины для спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

В частности, сообщалось, что украинских олимпийцев призвали не стоять рядом с россиянами и флагом российской команды на предстоящих Играх – во избежание провокаций.

«Министр спорта Украины (Вадим Гутцайт) – идиот! Главная провокация для Украины – это присутствие этого мудака на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины.

Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды – словенец, тренер мужской сборной – словак, и все говорят на русском языке.

Он (Гутцайт) нервирует спортсменов, создает им неудобства. Все нормально общаются, в биатлонной семье в частности», – заявил Губерниев.

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