Кристина Резцова: «Сегодня многие дерзили, на меня Симон материлась по-французски. Я ее не берегу, потому что она сама себя всегда так ведет»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в (4-е место).

«Я довольна стрельбой сегодня, потому что, как мы помним, у меня были небольшие проблемы. Сегодня старалась максимально аккуратно стрелять. Только на последнем рубеже было очень тяжело. Никак не могла собраться, прям вот так колбасило.

И вообще сегодня было очень тяжело. Показалось, что круг такой длинный, невозможно просто. Это просто был ужас. Я уже к четвертому кругу просто глаза в кучу. Когда на пятый круг ушла – за мной были Тириль, Симон, Брезаз-Буше. У меня были мысли убежать, но все тело говорило: куда ты собралась, остановись, женщина! Тяжело.

У меня третий ход? Ну представляю, насколько тяжело было остальным!

Сегодня очень много девочек дерзили и я в том числе. На меня Симон на первом круге материлась. По-французски. Я не специально, но ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда. Я никуда не лезла вперед, но немножко грамотнее проходила спуски и повороты.

Я ждала, что начало января будет чуть потяжелее, но я рада, что моя форма никуда не делась. Стрельба немножко подвела, но в целом я довольна. Мы подходим к Олимпиаде в боевой форме. Рада, что буду бороться. Уверена в этом.

Завтра откатаемся и будем собирать вещи. Хотелось бы увидеть родных, но такой возможности у нас не будет. Из-за карантина никаких лишних передвижений, в пузыре будем находиться», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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