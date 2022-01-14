Причиной слухов о возможной отставке Шашилова стали два видео с якобы нетрезвым тренером (Metaratings.ru)

Причиной слухов о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова стали два видео с якобы нетрезвым тренером, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщил о том, что на ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России ( ) может быть рассмотрен вопрос замены Шашилова.

Позднее эту информацию опровергли в СБР.

По сообщению Metaratings.ru, поводом для обсуждений в СБР стали два видео, на одном из которых Шашилов запечатлен спящим в комнате для подготовки лыж, а на другом идет нетвердой походкой где-то в районе стадиона.

СБР может рассмотреть замену Шашилова. К нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму» («Матч ТВ»)

За 3 недели до Олимпиады всплыла тема с увольнением Шашилова – тренера биатлонисток. Что с ним не так?