Причиной слухов о возможной отставке Шашилова стали два видео с якобы нетрезвым тренером (Metaratings.ru)

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Михаил Шашилов Матч ТВ Биатлон

Причиной слухов о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова стали два видео с якобы нетрезвым тренером, сообщает Metaratings.ru. 

Ранее «Матч ТВ» сообщил о том, что на ближайшем заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) может быть рассмотрен вопрос замены Шашилова. 

Позднее эту информацию опровергли в СБР. 

По сообщению Metaratings.ru, поводом для обсуждений в СБР стали два видео, на одном из которых Шашилов запечатлен спящим в комнате для подготовки лыж, а на другом идет нетвердой походкой где-то в районе стадиона. 

СБР может рассмотреть замену Шашилова. К нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму» («Матч ТВ»)

За 3 недели до Олимпиады всплыла тема с увольнением Шашилова – тренера биатлонисток. Что с ним не так?

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