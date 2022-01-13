Александр Тихонов: «До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать. Не могу утверждать, я с ним не выпивал»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию «Матч ТВ» о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать и все прочее. Не могу утверждать, я с ним не выпивал, но слухи идут, и они не беспочвенны.

В целом достаточно того, что у него практически не берут интервью — он не может ответить ни на один вопрос. Его же уговорили работать со сборной, он не хотел.

Никто не хочет работать с национальной командой — вот это катастрофа. Я вполне могу поверить в такой расклад, что Шашилова сейчас отправят в отставку. Но это удел СБР, решать им. В любом случае, видно, что команду штормит — то вверх то вниз. С этим же нужно что-то делать.

Нормально ли увольнять старшего тренера сборной перед Олимпиадой? Если толку от него нет, то и ничего страшного ведь. Ничего сверхъестественного не произойдет в случае его увольнения — там есть кому работать, замена не нужна. Башкиров и Максимов — грамотные люди, они помогут.

Тем более что мужская и женская сборные работают вместе, соревнования в основном проходят в разные дни, так что команда от этого решения ничего не потеряет.

Спортсмены все в возрасте, они сами должны думать головой. СБР надо поговорить со спортсменами в первую очередь, пусть они скажут, что думают. Если они выскажут свое мнение о необходимости уволить тренера, то это уже другой разговор», — сказал Тихонов.

СБР может рассмотреть замену Шашилова. К нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму» («Матч ТВ»)

Виктор Майгуров: «Вопрос об отставке Шашилова не стоит. Вбрасывать такую информацию накануне Олимпиады – удар по сборной России»