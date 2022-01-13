Пресс-атташе СБР: «Информация» о том, что меньше чем за месяц до Олимпиады будет рассмотрен вопрос отставки Шашилова, – это какой-то бред»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Михаил Шашилов Матч ТВ Сергей Аверьянов контент Биатлон

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опроверг информацию о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. 

«Информация» о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова, – это какой-то бред, извините», – написал Аверьянов в телеграм-канале. 

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) может рассмотреть замену Шашилова.

СБР может рассмотреть замену Шашилова. К нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму» («Матч ТВ»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные