Пресс-атташе СБР: «Информация» о том, что меньше чем за месяц до Олимпиады будет рассмотрен вопрос отставки Шашилова, – это какой-то бред»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов опроверг информацию о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Информация» о том, что правление СБР меньше чем за месяц до Олимпиады рассмотрит вопрос отставки Шашилова, – это какой-то бред, извините», – написал Аверьянов в телеграм-канале.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) может рассмотреть замену Шашилова.

СБР может рассмотреть замену Шашилова. К нему возникают различные вопросы, в том числе и «по режиму» («Матч ТВ»)