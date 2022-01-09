Логинов о трех промахах, из-за которых упустил победу: «Не справился. Это ошибки, которые в моем спортивном возрасте уже нельзя допускать»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в .

Логинов занял 5-е место. Он лидировал до заключительного огневого рубежа, но промахнулся три раза. В спринте 7 января биатлонист одержал победу.

«Сейчас ощущения, что этап прошел очень хорошо. Я этому, конечно, рад.

Есть легкое чувство неудовлетворения, потому что сегодня была относительно простая гонка в начале, а потом так сложилось. Но это опыт, увы.

Форма? Хорошо провели новогодний сбор, очень продуктивный. Вообще, подготовительный сезон прошел очень хорошо. Мне было обидно, что в декабре не хватало чуть-чуть, в каждой гонке можно было бороться за медали, но не хватало. Рад, что сейчас идет реализация.

Сегодня был тяжелый ветер. Но даже так скажу – мне отчасти повезло работать на первой установке, там ветер другой.

Но... не справился. Это в любом случае ошибки, которые в моем спортивном возрасте уже нельзя допускать», – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Логинов трижды промахнулся на последней стрельбе и упустил победу в пасьюте. Он лидировал с почти минутным преимуществом