РУСАДА ищет нового гендиректора через сайт HeadHunter

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало вакансию генерального директора на сайте рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter.

Среди требований к соискателям – высшее образование, владение английским языком на уровне, необходимом для взаимодействия с иностранными и международными организациями по вопросам деятельности РУСАДА, общий трудовой стаж не менее 10 лет (в том числе не менее 5 лет на руководящих должностях), безупречная репутация и отсутствие конфликта интересов в соответствии требованиям Всемирного антидопингового кодекса-2021.

«Это далеко не все требования. Прежде чем подавать документы на конкурс, внимательно ознакомьтесь со всеми требованиями, предъявляемыми к кандидату на должность генерального директора, закрепленными в Положении о генеральном директоре РУСАДА», – говорится в описании вакансии.

После увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА в августе 2020 года обязанности главы агентства исполняет Михаил Буханов. В августе 2021 года наблюдательный совет агентства продлил его полномочия.

В РУСАДА очень странные разборки – похоже, проблема в Александре Якушеве (да-да, великом советском хоккеисте)

Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых