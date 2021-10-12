В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы данных LIMS

39 антидопинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов на основании изъятых из Московской лаборатории проб и базы данных LIMS.

В последнем отчете Всемирного антидопингового агентства ( ) говорится, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен.

В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 – после проверки базы LIMS.

189 дел были закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 случаях их оправдали.

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова