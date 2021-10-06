Анатолий Вассерман: «WADA систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той причине, что это Россия»

Депутат Госдумы РФ, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории.

«Первоначально был установлен 10-летний срок годности образцов для допинг-проб. То есть исходили из того, что в течение этого времени еще невозможно будет перепутать следы допинга с «естественной биохимией».

Но ведь с тех пор, как установили этот срок, заметно возросла чувствительность многих методов химического анализа, и это привело к тому, что повысилась вероятность принять естественные вещества за запрещенные», – сказал Вассерман.

Вассерман отметил, что большая часть допингов – это «искусственные аналоги естественных для организма веществ», соответственно, и продукты распада у них практически те же, так что сегодня «возросла вероятность ошибки» при допинг-анализе.

«Я считаю, что после Олимпиады в , которая прошла в 2014 году, WADA систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той простой причине, что это... Россия.

Деятельность WADA в последние годы очень четко напоминает Международный трибунал по бывшей Югославии, о котором сказано, что в нем строго соблюдается презумпция невиновности и никто не может быть признан виновным, пока не доказано, что он серб», – сказал Вассерман.

У Московской антидопинговой лаборатории отняли аккредитацию: что это меняет для нашего спорта?