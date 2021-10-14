Светлана Слепцова: «После рождения сына мне предлагали вернуться в биатлон. Но я ответила, что ни за какие деньги, никогда в жизни»

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала о предложении вернуться в сборную после рождения сына и о своих планах по работе в спорте.

– Есть ли у вас планы по работе в биатлоне?

– Нет, никаких. В биатлоне точно нет.

– Почему?

– Нет никакой тяги. Не знаю… Может быть, как-то насытилась всем этим. После рождения сына (в 2018 году – Sports.ru) мне предлагали вернуться. Но я ответила, что ни за какие деньги, никогда в жизни. Я люблю биатлон, он навсегда останется со мной в сердце. Этот вид спорта дал мне все, но возвращаться я не хочу.

– События, связанные с разбирательством в CAS, тоже наложили свой отпечаток на такую позицию?

– Да, конечно. Мне бы очень хотелось, чтобы это все скорее закончилось.

– Рано или поздно это все-таки закончится. Кем вы видите себя через пять лет?

– Счастливым человеком!

– А если говорить о работе?

– Думаю, что хотела бы заниматься тем же, чем и сейчас, еще не решила, – сказала Слепцова.