Глава BIU о переносе слушаний по делам Слепцовой и Устюгова: «У юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела»

Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен допинг CAS Евгений Устюгов Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна Биатлон

Глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна объяснил, почему слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой были отложены на 2022 год. 

«BIU задействован в этом вопросе. Я могу подтвердить, что процесс сбора доказательств завершен. 

Однако у юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела, это и способствовало задержке.

 Что касается BIU, мы были и готовы к любым слушаниям», – сказал Маккенна.

Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14. 

Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты Устюгова с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. 

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные