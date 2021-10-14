Глава BIU о переносе слушаний по делам Слепцовой и Устюгова: «У юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела»

Глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна объяснил, почему слушания в Спортивном арбитражном суде ( ) по апелляциям российских биатлонистов и были отложены на 2022 год.

«BIU задействован в этом вопросе. Я могу подтвердить, что процесс сбора доказательств завершен.

Однако у юристов, представляющих интересы спортсменов, есть вопросы по некоторым элементам доказательного дела, это и способствовало задержке.

Что касается BIU, мы были и готовы к любым слушаниям», – сказал Маккенна.

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