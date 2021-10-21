Матвей Елисеев: «Идеальная эстафета? Бабиков, я, Логинов, Латыпов»

Российский биатлонист рассказал о целях на сезон, а также поделился мнением об идеальном составе на мужскую эстафету.

– Какой результат в этом сезоне сделает вас счастливым?

– Медаль на Олимпиаде.

– Личная это будет медаль или эстафетная, разница есть?

– Завоевать медаль вместе с командой всегда приятно, как и на пьедестал вчетвером подниматься.

– Александр Тихонов четыре раза становился олимпийским чемпионом в эстафете и всю жизнь страдал оттого, что это только эстафета.

– Ну, для кого-то это только эстафета. А для кого-то – чемпионство на всю жизнь. Каждый сам выбирает, как ему ощущать себя и собственные достижения в этой жизни. Кто-то вообще темноты боится…

– Как могла бы выглядеть идеальная российская эстафета в вашем понимании?

– на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем – , на четвертом – .

– Себя вы на первом этапе, получается, не видите?

– Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут.

На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там за счет очень качественной быстрой стрельбы лежа Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это мое мнение, хотя сам Антон иначе считает.

– А в контактных гонках вы наглый? Или чувствуете дискомфорт, когда в том же масс-старте приходится отвоевывать себе кусок лыжного счастья?

– В прошлом доводилось чувствовать себя не слишком комфортно. Но в этом году я буду наглее, – сказал Елисеев.