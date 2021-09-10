Станислав Поздняков о Пекине-2022: «Цифры оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об ожиданиях от Олимпиады-2022 в Пекине.

«Во время исполкома был заслушан доклад спортивного директора, где прозвучал ряд цифр. Они оптимистично дают понять, что на этих Играх мы будем в пятерке-шестерке ведущих стран», – сказал Поздняков.

На летних Играх-2020 в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду.

Выступление России в Токио-2020 – точно не триумф (как объявил босс ОКР), но наш спорт жив и прекрасен. Давайте вспоминать о нем чаще