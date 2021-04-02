«Мы не в состоянии найти место, где можем за выделенные деньги провести нормальный сбор». Выезд российских биатлонистов на Камчатку под вопросом

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что восстановительный сбор команды находится под вопросом.

Планировалось, что российские биатлонисты отправятся на Камчатку.

«Что-то очень трудно у нас сборы организовываются, опять те же проблемы, которые были ранее… Хоть не проводи их совсем. Сегодня мы не в состоянии найти место, где мы можем за те деньги, которые нам выделяют, провести нормальный сбор. Приходится договариваться.

Базы, которые нас принимают, идут на какие-то издержки, чтобы принять сборную страны. Базам – реклама определенная, хорошее отношение со сборной и патриотизм. Вот так вот и работаем.

На сегодня у нас еще нет билетов, а планировали 13-го числа вылететь. Надеемся, что сбор состоится», – сказал Каминский.

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