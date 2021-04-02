«Мы не в состоянии найти место, где можем за выделенные деньги провести нормальный сбор». Выезд российских биатлонистов на Камчатку под вопросом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону сообщил, что восстановительный сбор команды находится под вопросом.

Планировалось, что российские биатлонисты отправятся на Камчатку.

«Что-то очень трудно у нас сборы организовываются, опять те же проблемы, которые были ранее… Хоть не проводи их совсем. Сегодня мы не в состоянии найти место, где мы можем за те деньги, которые нам выделяют, провести нормальный сбор. Приходится договариваться.

Базы, которые нас принимают, идут на какие-то издержки, чтобы принять сборную страны. Базам – реклама определенная, хорошее отношение со сборной и патриотизм. Вот так вот и работаем.

На сегодня у нас еще нет билетов, а планировали 13-го числа вылететь. Надеемся, что сбор состоится», – сказал Каминский.