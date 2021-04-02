Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону, Волков переведен в резерв, у женской основы будет новый тренер по стрельбе

Глава Союза биатлонистов России (СБР) рассказал об изменениях в тренерском составе сборной России.

«Ни для кого не секрет, что старшими тренерами переназначены (женская команды) и (мужская команда).

Каминский продолжит работу с , Шашилов – с Николаем Загурским, пока вакансия тренера по стрельбе – в ближайшее время она будет заполнена (ранее на этой должности работал Алексей Волков – Sports.ru).

Что касается вторых составов, то у ребят команду возглавят Сергей Башкиров и Павел Максимов, у девочек и .

На юниорскую команду в должности старшего тренера назначен , который в ближайшее время представит Правлению СБР тренерский штаб.

Что касается главного тренера, то остается в должности до 31 мая. Но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что не продолжит работу в данной должности. Для каждого из нас главное дело – быть здоровым. Так или иначе будем сотрудничать по вопросам, которые есть у нас. Мы поблагодарили Валерия Николаевича за работу.

С 1 июня должность главного тренера будет пока вакантной. Возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру», – сказал Майгуров.