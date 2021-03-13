Йоханнес Бо: «Мы с Лагрейдом прекрасные друзья, несмотря на то, что сейчас мы и самые главные враги друг для друга»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о соперничестве со за победу в общем зачете Кубка мира.

«Это как предвыборная кампания. Каждый пытается найти себе соратников. Мы уже шутим на тему того, кто и кому будет помогать в команде. Но на самом деле каждый просто должен стараться показывать максимум и побеждать.

Мы с Лагрейдом прекрасные друзья, несмотря на то, что сейчас мы и самые главные враги друг для друга. Это радует, потому что подобное соперничество может поставить дружбу под вопрос», – сказал Бо.

«Я бы предсказал, что именно я выиграю общий зачет, но должен признать, что сейчас лучшим в мире биатлонистом является Йоханнес. Даже если он говорит, что лучший – это я, то это только для того, чтобы сбросить с себя немного давления. Он определенно лучший», – отметил Лагрейд.

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