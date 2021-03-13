Дмитрий Васильев о норвежских биатлонистах: «К этим спортсменам у меня нет симпатии и уважения. Они прикрываются справками и побеждают»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о норвежских биатлонистах.

— Главная интрига конца сезона — борьба за между норвежцами и . На чьей стороне ваши симпатии и кого вы считаете фаворитом?

— У меня ни к кому из них нет симпатии, потому что я считаю, что те, кто выигрывает благодаря терапевтическим исключениям, крадут у чистых спортсменов медали. Учитывая тот факт, что большинство норвежцев прикрываются этими справками и побеждают, к этим спортсменам у меня нет симпатии и уважения.

Поэтому мне безразлично, кто из них выиграет, а мировое спортивное сообщество должно задуматься о происходящем в спорте абсурде, когда все больные спортсмены обыгрывают здоровых. С этим абсурдом надо заканчивать.

Давайте на год сделаем мораторий на использование запрещенных препаратов по этим справкам. Мы сразу увидим реальную картину. Пьедестал изменится очень серьезно, и станет понятно, помогают ли эти терапевтические исключения добиваться успехов отдельным спортсменам.

Думаю, если все время бить в одну точку, то ситуация изменится и заставит задуматься журналистов из Норвегии, которые иногда поднимают эти болезненные вопросы, касающиеся справедливости завоеванных медалей, – рассказал Васильев.

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