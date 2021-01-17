Тихонов о переносе ЧМ из Беларуси: «Какие-то поганые политики не дали провести. Они думают только, как навредить»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о переносе из Беларуси матчей ЧМ-2021 по хоккею.

«Я считаю, что это неправильно. Все-таки в Беларуси был лучший чемпионат мира за всю историю, а сейчас политика вмешалась. Это очень плохо», – цитирует Тихонова «Р-Спорт».

«Я могу только высказать слова сожаления – никто так не проведет чемпионат мира так, как провела бы Беларусь, это показал 2014 год. И когда эти болваны политические говорят, что спорт вне политики, они это доказали.

Американцы проведут хуже всех, это будет самый дешевый чемпионат мира. Европа так не проведет.

Мышкин, Михайлов, Петров, Майоров, Давыдов, лучшие хоккеисты двадцатого века были здесь, все были в шоке и в восторге, все хоккеисты мира сказали, что это был лучший ЧМ за всю историю.

И какие-то поганые политики не дали провести. Они не думают, как провести ЧМ, а только как навредить», – сказал Тихонов «Спорт-Экспрессу».

❌ У Беларуси забрали ЧМ-2021. Турнир перенесли из Минска

Никто не топит за Лукашенко сильнее, чем легендарный Тихонов: носит фото президента вместе с иконой и не переваривает протесты