Вице-премьер РФ по спорту Чернышенко поручил расследовать ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки»

Вице-премьер РФ по спорту Дмитрий Чернышенко поручил расследовать ситуацию со снятием спортсменов с биатлонной .

После приезда допинг-офицеров с соревнований сняли 33 юниора.

«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне, Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе «временного члена» Международного союза биатлонистов.

Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность, мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России», – рассказал Чернышенко.

Допинг-офицеры приехали на «Ижевскую винтовку» – главный биатлонный старт в России. 33 юниора внезапно снялись 😱