Павел Ростовцев: «В Красноярске проводится турнир имени Евгения Устюгова. По закону он олимпийский чемпион – оставили название как есть»

Трехкратный чемпион мира рассказал об общении с бывшим российским биатлонистом , который обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

– Периодически видимся. Переживает. Спрашивал его, чем помочь. «Не надо, – отвечает, – за господдержкой в моей ситуации пристально следят». Сам справляется, Прохоров, возможно, участвует.

Возникло с Женей небольшое обсуждение. У нас проводится турнир его имени, вот-вот начнется, кстати. Думали, оставлять название или нет. Апелляция еще не рассмотрена, по закону он олимпийский чемпион. Попросил Женю самого принять решение, чтобы это ему не навредило. Он подумал, посоветовался с адвокатами, – оставили как есть.

– Выплаты от государства ему продолжают поступать?

– Бывают разные – федеральные, региональные. По краевому закону олимпийские медалисты получают определенную сумму. Я тоже как серебряный призер . Декларирую эти деньги каждый год. Получает пособие и Устюгов, – сказал Ростовцев.

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