Бабиков о допинговом деле Устюгова: «Тренеры говорили, что Евгений – природный феномен. Фуркад о себе говорил то же самое: мол, у него измененный ген»

Чемпион мира рассказал, как относится к обвинениям в допинге в адрес бывшего российского биатлониста .

– Мы стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов – это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью , где он говорит то же самое о себе: мол, у него измененный ген.

В большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, у которых в организме что-то вроде как сломано, является аномалией, но это помогает им быть очень сильными в профессии. Я видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба – это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вел себя как обманщик.

– Теоретически на месте Устюгова может оказаться любой из вашей золотой четверки чемпионата мира-2017.

– Я думал об этом, да. Может быть, это неправильно, но у меня с некоторых пор нет мечты выиграть Олимпиаду. Точно так же я не бью себя в грудь, вспоминая о чемпионате мира, где был в составе чемпионской эстафеты. Для меня все это – приятные моменты, не более того.

В жизни много истинных ценностей. Создать и сохранить крепкую, счастливую семью, например. Разве можно это сравнивать с вещами, которые могут пошатнуться или вообще перестать существовать – независимо от тебя? Что бы ни произошло в моей спортивной карьере, это не будет лишать мою жизнь смысла и возможности быть счастливым. И уж точно ее не сломает, – сказал Бабиков.

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