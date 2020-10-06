Бабиков о допинговом деле Устюгова: «Тренеры говорили, что Евгений – природный феномен. Фуркад о себе говорил то же самое: мол, у него измененный ген»

Теги сборная России сборная Франции допинг Евгений Устюгов Мартен Фуркад Антон Бабиков Биатлон

Чемпион мира Антон Бабиков рассказал, как относится к обвинениям в допинге в адрес бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова.

– Мы стараемся по возможности держаться в стороне от всех этих новостей. Иногда даже кажется, что это какая-то глупая шутка. Когда я сам только начинал бегать, помню, уже тогда тренеры говорили, что Устюгов – это своего рода природный феномен. У него от природы высокий гемоглобин. Прекрасно помню интервью Мартена Фуркада, где он говорит то же самое о себе: мол, у него измененный ген.

В большом спорте достаточно часто встречаются уникальные атлеты, у которых в организме что-то вроде как сломано, является аномалией, но это помогает им быть очень сильными в профессии. Я видел, как бегает Устюгов, как прекрасно он всегда стрелял. А ведь стрельба – это не то занятие, на которое можно повлиять фармакологией. Не знаю, честно говоря, что можно обсуждать, когда нет никаких фактов, подтверждающих, что человек вел себя как обманщик.

Теоретически на месте Устюгова может оказаться любой из вашей золотой четверки чемпионата мира-2017.

– Я думал об этом, да. Может быть, это неправильно, но у меня с некоторых пор нет мечты выиграть Олимпиаду. Точно так же я не бью себя в грудь, вспоминая о чемпионате мира, где был в составе чемпионской эстафеты. Для меня все это – приятные моменты, не более того.

В жизни много истинных ценностей. Создать и сохранить крепкую, счастливую семью, например. Разве можно это сравнивать с вещами, которые могут пошатнуться или вообще перестать существовать – независимо от тебя? Что бы ни произошло в моей спортивной карьере, это не будет лишать мою жизнь смысла и возможности быть счастливым. И уж точно ее не сломает, – сказал Бабиков.

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