Александр Тихонов: «Если Губерниев сядет в трамвай, автобус или такси, то его либо изобьют, либо оплюют»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал новый антирекорд сборной России по биатлону – 29 гонок подряд без медалей.

– Дай Бог, чтобы не продлилась эта серия. Я еще в октябре говорил, что первые старты будут провальными, потому что нынешний тренерский коллектив самый безграмотный, как и «Матч ТВ» с Губерниевым.

– Вы связываете провал сборной с тренерским штабом и Губерниевым?

– Сто процентов. Скажите мне, если я самый плохой корреспондент, меня не любят все, пишу плохие статьи, а сам себе говорю: «Пошли все к черту, я самый лучший!»

Если Губерниев сядет в трамвай, автобус, метро или такси, то его либо изобьют, либо оплюют за передачи, которые он ведет. Это же невозможно смотреть! Биатлон смотрят, а он тут перчаткой машет перед лицом – клоун натуральный.

Мне сейчас позвонил мой бывший сотрудник Саша Куракин, он говорит, что смотрит Евроспорт. Ну никто не смотрит «Матч ТВ»! Неужели этому болвану и идиоту непонятно, что не смотрят , – сказал Тихонов.

Губерниев пообещал пожевать перчатку в прямом эфире, если сборная России по биатлону не прервет серию гонок без медалей