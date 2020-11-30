Александр Тихонов: «Если Губерниев сядет в трамвай, автобус или такси, то его либо изобьют, либо оплюют»

Теги Александр Тихонов сборная России Дмитрий Губерниев Матч ТВ натив Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новый антирекорд сборной России по биатлону – 29 гонок подряд без медалей.

– Дай Бог, чтобы не продлилась эта серия. Я еще в октябре говорил, что первые старты будут провальными, потому что нынешний тренерский коллектив самый безграмотный, как и «Матч ТВ» с Губерниевым.

 – Вы связываете провал сборной с тренерским штабом и Губерниевым?

– Сто процентов. Скажите мне, если я самый плохой корреспондент, меня не любят все, пишу плохие статьи, а сам себе говорю: «Пошли все к черту, я самый лучший!» 

Если Губерниев сядет в трамвай, автобус, метро или такси, то его либо изобьют, либо оплюют за передачи, которые он ведет. Это же невозможно смотреть! Биатлон смотрят, а он тут перчаткой машет перед лицом – клоун натуральный.

Мне сейчас позвонил мой бывший сотрудник Саша Куракин, он говорит, что смотрит Евроспорт. Ну никто не смотрит «Матч ТВ»! Неужели этому болвану и идиоту непонятно, что не смотрят «Матч ТВ», – сказал Тихонов.

Губерниев пообещал пожевать перчатку в прямом эфире, если сборная России по биатлону не прервет серию гонок без медалей

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