Губерниев пообещал пожевать перчатку в прямом эфире, если сборная России по биатлону не прервет серию гонок без медалей

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою перчатку, если сборная России не прервет антирекордную серию, которая на данный момент составляет 29 гонок подряд без подиумов.

«Завтра женская эстафета и мужская гонка преследования. Мужчинам, конечно, будет трудно, а вот женщины обязательно поборются за призы и будут призерами. Убежден в этом.

Я даю такой прогноз, что прервется серия этих неудач, и до тридцати непопаданий на пьедестал мы не дойдем.

Если что-то пойдет не так, то в прямом эфире я съем, например, свою перчатку.  Проглотить не обещаю, а пожевать – пожую.

Но этого не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются, а мы будем болеть за сборную России», – сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Новый антирекорд сборной России по биатлону: 29 гонок подряд без медалей

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