Губерниев пообещал пожевать перчатку в прямом эфире, если сборная России по биатлону не прервет серию гонок без медалей

Комментатор «Матч ТВ» пообещал съесть свою перчатку, если сборная России не прервет антирекордную серию, которая на данный момент составляет 29 гонок подряд без подиумов.

«Завтра женская эстафета и мужская гонка преследования. Мужчинам, конечно, будет трудно, а вот женщины обязательно поборются за призы и будут призерами. Убежден в этом.

Я даю такой прогноз, что прервется серия этих неудач, и до тридцати непопаданий на пьедестал мы не дойдем.

Если что-то пойдет не так, то в прямом эфире я съем, например, свою перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать – пожую.

Но этого не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются, а мы будем болеть за сборную России», – сказал Губерниев в эфире .

Новый антирекорд сборной России по биатлону: 29 гонок подряд без медалей