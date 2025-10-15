Новая игорная зона в Республике Алтай может принести в бюджет от 80 до 120 млн рублей в год

Эксперт оценил экономический эффект от создания игорной зоны на территории Республики Алтай.

«Сейчас игорные зоны эволюционируют в многофункциональные развлекательные площадки, создавая побочные положительные для бюджета эффекты.

Пока прогнозировать доходы от новой игорной зоны довольно сложно, но с учетом близости субъектов и возможного размытия потоков посетителей оценка будет сопоставима с результатами «соседа» – Алтайского края.

Вероятно, вначале поток будет постепенно увеличиваться, после чего стабилизируется. В первое время работы игорная зона может обеспечивать 20-50 млн рублей дополнительных поступлений в год, после чего при полноценном развитии выйти на показатель 80-120 млн рублей в год», – считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов.

