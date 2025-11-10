0

«Леон» станет шестым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи

Букмекерская компания «Леон» займется распространением лотерейных билетов.

Юридическое лицо букмекера ООО «Леон» зарегистрировало еще один вид деятельности – «распространитель лотерейных билетов». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ближайшее время «Леон» может начать продавать лотереи на сайте и в приложении.

Продажу лотерей уже осуществляют 5 российских букмекеров – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI, Winline и «Балтбет».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
