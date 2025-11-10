«Леон» станет шестым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи
Букмекерская компания «Леон» займется распространением лотерейных билетов.
Юридическое лицо букмекера ООО «Леон» зарегистрировало еще один вид деятельности – «распространитель лотерейных билетов». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В ближайшее время «Леон» может начать продавать лотереи на сайте и в приложении.
Продажу лотерей уже осуществляют 5 российских букмекеров – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI, Winline и «Балтбет».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
